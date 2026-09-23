दिल्ली की सड़कों पर अब किन्नर दौड़ाएंगे ऑटो, कैबिनेट ने 'दुर्गा' योजना को दी मंजूरी, क्या होगा खास?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर अब किन्नर भी गुलाबी रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो दौड़ाते नजर आएंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और किन्नर समुदाय को रोजगार से जोड़ने के लिए ‘दुर्गा’ योजना को मंजूरी दे दी है।

योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी बिजली वाले ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें 1,170 ऑटो महिलाओं और 130 ऑटो किन्नर समुदाय के लोगों के लिए रखे गए हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। योजना के तहत लाभार्थी ऑटो के मालिक और चालक दोनों बन सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं और किन्नरों को सम्मानजनक स्वरोजगार मिलने के साथ दिल्ली में सुरक्षित और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।