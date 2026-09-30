दिल्ली-UP बॉर्डर पर खत्म होगा जाम, लोनी गोलचक्कर से रोज गुजरने वाले 1.5 लाख यात्रियों को बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लोनी गोलचक्कर जाम का बड़ा हाटस्पाट है। लोनी रोड पर बना यह गोलचक्कर दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। यहां करीब एक दिन में डेढ लाख वाहनों का आवागमन होता है।

लोगों को जाम के झाम से छुटकारा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार 56 करोड़ रुपये की लागत से गोलचक्कर पर अंडरपास बना रही है। पीडब्ल्यूडी करीब डेढ़ साल में अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा करेगा।

56 करोड़ से बनेगा अंडरपास

मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने निर्माण कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास किया। लोनी गोचक्कर पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मुख्य रूप से डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, जिला विकास समिति चेयरमैन जितेंद्र महाजन, भाजपा नेता डाॅ. अनिल गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे।

लोनी रोड यमुनापार के मुख्य मार्ग में शामिल है, जो दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। गोलचक्कर पर चार तरफ का ट्रैफिक होने की वजह से जाम लगा रहता है। यहां के लोग पिछले कई वर्षों से जाम से निजात की मांग कर रहे हैं। अब जाकर सरकार ने वाहन चालकों व स्थानीय लोगों की मांग सुनी है।

जाम से समय और ईंधन बचेगा डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार वह फैसले ले रही है, जो जनता के हित से जुड़े हुए हैं। वर्षों से वाहन चालक लोनी गोलचक्कर पर जाम का सामना कर रहे हैं।