किसाऊ बांध परियोजना से हरियाणा को मिलेगा 1280 क्यूसेक पानी, सीएम नायब सैनी ने बताया ऐतिहासिक समझौता
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर छह राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है।
HighLights
किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर छह राज्यों में समझौता।
हरियाणा को परियोजना से मिलेगा 1280 क्यूसेक पानी।
सिंचाई और पेयजल योजनाओं में होगा पानी का उपयोग।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर हरियाणा सहित छह राज्यों के बीच आज ऐतिहासिक समझौता हुआ है। परियोजना पूरी होने के बाद इससे तथा अन्य माध्यम से हरियाणा को करीब 1280 क्यूसेक पानी मिलेगा। इस पानी से सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं को सिरे चढ़ाने की योजना हरियाणा सरकार ने बनानी शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता तथा जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में हुई बैठक में शामिल होने के बाद हरियाणा भवन में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कई दशक से परियोजना लटकी थी लेकिन,अब यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास से आगे बढ़ने जा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नारे के साथ प्रधानमंत्री देश को विकसित करने में लगे हुए हैं।
गाला डिनर में सभी विपक्षी राज्यों के सीएम को बुलाया गया था: सैनी
नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन में राष्ट्र प्रमुखों के लिए दिए गए गाला डिनर में इंडी गठबंधन राज्यों के मुख्यमंत्री के नहीं आने के सवाल पर सीएम ने कहा कि यह दुखदायी है कि भाजपा का विरोध करते-करते विपक्षी नेता देश का विरोध करने लगे हैं। कार्यक्रम में सभी राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, जो नहीं आए। वही बता पाएंगे कि क्यों नहीं आए।