दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की एक लेन अगले आदेश तक बंद, जैतपुर-DND रूट पर लगा ब्रेक; अब इस रास्ते से निकलें 

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जैतपुर पुश्ता रोड से महारानी बाग डीएनडी की ओर जाने वाली एक लेन सोमवार को एक बार फिर अगले आदेश तक बंद कर दी गई है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को प्रभावित हिस्से से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है।

मदनपुर खादर में बंद हुआ हिस्सा

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एनएचएआइ हाईवे का मदनपुर खादर में एक हिस्सा अस्थायी रूप से बंद किया गया है। इसके चलते जैतपुर से सराय काले खां और आश्रम की ओर जाने वाले हाईवे के हिस्से पर वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक बंद रहेगी।

कालिंदी कुंज से होकर जाएं आश्रम और सराय काले खां की ओर जाने वाले वाहन चालकों को प्रभावित हिस्से से नहीं गुजरने की सलाह दी गई है। उन्हें गंतव्य तक पहुंचने के लिए कालिंदी कुंज और मथुरा रोड के रास्ते सर्विस रोड का इस्तेमाल करने को कहा गया है।