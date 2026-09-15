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दिल्ली में जाम का अलर्ट, टी20 मैच और MG रोड पर प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक डायवर्ट; जानें वैकल्पिक रूट

By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
Published: Tue, 15 Sep 2026 03:18 PM (IST)

दिल्ली में भारत-अफगानिस्तान टी20 मैच और एमजी रोड पर प्रदर्शन के कारण मंगलवार को कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहेगा। ...और पढ़ें

दिल्ली में टी 20 मैच के चलते ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। फोटो: आर्काइव

दिल्ली में टी 20 मैच के चलते ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. अरुण जेटली स्टेडियम में भारत-अफगानिस्तान टी20 मैच

  2. एमजी रोड पर सार्वजनिक प्रदर्शन से यातायात बाधित

  3. ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में मंगलवार को भारत-अफगानिस्तान टी20 क्रिकेट मैच और एमजी रोड पर प्रदर्शन के कारण कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहने की संभावना है।

अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले मैच को देखते हुए दोपहर दो बजे से ट्रैफिक प्रतिबंध, डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं, अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास सार्वजनिक प्रदर्शन के कारण एमजी रोड पर भी यातायात प्रभावित रहेगा।

मैच को लेकर दो बजे से प्रतिबंध

अरुण जेटली स्टेडियम में 15 सितंबर को भारत-अफगानिस्तान टी20 मैच होना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, दोपहर 2 बजे से यातायात प्रतिबंध, डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था लागू की जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से मैच वाले इलाके में पीक आवर्स के दौरान जाने से बचने, पहले से यात्रा की योजना बनाने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

एमजी रोड पर प्रदर्शन से असर

अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास सार्वजनिक प्रदर्शन के कारण एमजी रोड पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को प्रभावित हिस्से से बचने की सलाह दी है।

गुरुग्राम से महरौली जाने वाले वाहन चालक गुरुग्राम से एनएच-48, महिपालपुर, अंधेरिया मोड़ फिर महरौली मार्ग अपना सकते हैं।

महरौली से गुरुग्राम जाने वाले वाहन चालक महरौली से अंधेरिया मोड़,  महिपालपुर, एनएच-48 से होते हुए गुरुग्राम मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पार्किंग के लिए तय जगह इस्तेमाल करें

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से केवल निर्धारित पार्किंग स्थल और टैक्सी पिक-अप एवं ड्रॉप-ऑफ प्वाइंट का इस्तेमाल करने को कहा है। लोगों से यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों और डायवर्जन संकेतों का पालन करने की अपील की गई है।

एमजी रोड से गुजरने वाले लोगों को जहां संभव हो, मेट्रो का इस्तेमाल करने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी गई है।

ट्रैफिक अपडेट के लिए संपर्क करें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क पर तैनात कर्मियों के साथ सहयोग करने की अपील की है।

रियल टाइम अपडेट और सहायता के लिए ट्रैफिक पुलिस के वेबसाइट, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के अलावा वाट्सऐप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन नंबर 1095 / 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है।

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