दिवाली-छठ पर दिल्ली से रांची जाने वालों को राहत, आनंद विहार-रांची स्पेशल ट्रेन के बढ़े फेरे; टिकट बुकिंग शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। त्योहार के दिनों में ट्रेनों में जगह नहीं है। सबसे अधिक भीड़ पूर्व दिशा की ट्रेनों में है। इसे देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पहले से चलने वाली कई विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं जिससे कि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके।

इसी कड़ी में रेलवे प्रशासन ने आनंद विहार टर्मिनल से रांची के बीच चलने वाली 02877/02878 नंबर की ट्रेन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। रांची-आनंद विहार विशेष ट्रेन के बढ़ाए गए फेरे रांची से यह विशेष ट्रेन तीन अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल से यह चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस ट्रेन में सभी श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे और इसकी बुकिंग शुरू हो गई है।