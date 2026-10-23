पर्यावरण और बेसहारा पशुओं के काम कर बनीं 'टॉप 35 चेंजमेकर', कीर्ति को दिल्ली में मिला सस्टेनेबिलिटी अवॉर्ड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवॉर्ड्स 2026 के दिल्ली चैप्टर में ‘टॉप 35 इंडिविजुअल चेंजमेकर’ के लिए कीर्ति त्रिपाठी को चयनित किया गया है। उन्हें 10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के मिरांडा हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।

2024 और 2025 में भी मिला अवॉर्ड कीर्ति को इससे पहले 2024 और 2025 में ‘एजुकेटर फ्रॉम इंडिया – गोल्ड’ अवॉर्ड मिल चुका है। पिछले एक साल में उन्होंने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 14 और 15 के तहत जल और स्थलीय जीवन के संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए।