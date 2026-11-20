जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देशभर के स्कूली शिक्षकों को अब पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डाॅ. किरण बेदी का मार्गदर्शन मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने उन्हें राष्ट्रीय मेंटरिंग पहल मित्र के तहत राष्ट्रीय मेंटर के रूप में शामिल किया है। इस पहल का उद्देश्य अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को जोड़कर शिक्षकों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराना और उनकी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक क्षमता को मजबूत करना है।

बुधवार को एनसीटीई मुख्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित आनलाइन सत्र में डा. किरण बेदी को औपचारिक रूप से इस पहल से जोड़ा गया। इस दौरान एनसीटीई के उप सचिव (अकादमिक) सतीश कुमार, अकादमिक सलाहकार दिनेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ शैक्षणिक सलाहकार (एनएमएम) सुनील बजाज और मित्र व पुष्टि टीम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत परिकल्पित इस पहल के माध्यम से देशभर के स्कूली शिक्षकों को संरचित और निरंतर आनलाइन संवाद के जरिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को चिंतनशील अभ्यासकर्ता और आजीवन सीखने वाला बनाना है, ताकि विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार हो सके।

सत्र के दौरान डाॅ. बेदी को इस मिशन की कार्यप्रणाली, उद्देश्य और अब तक के प्रयासों की जानकारी दी गई। इस मौके पर उन्होंने मित्र पहल की सराहना करते हुए इसे शिक्षकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, युवा पेशेवरों और वरिष्ठ शिक्षकों के लिए विश्वसनीय एवं सराहनीय मंच बताया। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षकों पर केंद्रित इसके दृष्टिकोण की प्रशंसा की। साथ ही अगले महीने इस पहल के तहत राष्ट्रीय मेंटर के रूप में अपना पहला सत्र आयोजित करने की इच्छा जताई।