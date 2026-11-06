'किंग' के गाने में दीपिका पादुकोण की भगवा ड्रेस पर विवाद, भाजपा विधायक ने शाहरुख खान को दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शाहरुख खान की आगामी फिल्म 'किंग' रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म के गाने 'तू मिल जाए' में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की ड्रेस पहनने को लेकर दिल्ली के पटपड़गंज से भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने कड़ी आपत्ति जताई है।

उन्होंने इस दृश्य को सनातन धर्म से जोड़ते हुए फिल्म के अभिनेता शाहरुख खान पर निशाना साधा है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि गाने से संबंधित दृश्य में बदलाव नहीं किया गया तो देशभर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

रविंदर सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि फिल्म में भगवा रंग का इस तरह इस्तेमाल करना सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण इस मामले में केवल एक चेहरा हैं, जबकि इसके पीछे शाहरुख खान जैसे लोग हैं। विधायक ने शाहरुख खान को जिहादी कहते हुए कहा कि वह उन्हें इसी नाम से संबोधित करेंगे।

दृश्य नहीं बदला तो होगा विरोध विधायक ने फिल्म निर्माताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि गाने में दिखाए गए दृश्य को बदला जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर देशभर में प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने दीपिका की ड्रेस और गाने में उसके इस्तेमाल के तरीके पर भी नाराजगी जताई।

पठान के बाद फिर उठा भगवा रंग का मुद्दा इस विवाद के बीच शाहरुख खान की वर्ष 2023 में आई फिल्म 'पठान' भी चर्चा में आ गई है। फिल्म के गाने 'बेशरम रंग' में दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकिनी में नजर आई थीं। उस समय भी उनके पहनावे को लेकर कई संगठनों ने विरोध जताया था। अब 'किंग' के गाने में भगवा रंग की ड्रेस को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है।