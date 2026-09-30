दिल्ली के खजूरी चौक में जाम से जल्द मिलेगी राहत, श्रीराम कॉलोनी का सिग्नल होगा बंद; बनेंगे दो यू-टर्न

शुजाउद्दीन, पूर्वी दिल्ली। खजूरी चौक के जाम से लोग बहुत परेशान है। शायद ही कोई दिन जाता होगा, जब यहां पर वाहन चालक जाम का सामना न करते हो। मिनटों का सफर पूरा करने में यहां 30 से 40 मिनट लगते हैं।

जाम को खत्म करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस जल्द ही श्रीराम कालोनी के ट्रैफिक सिग्नल को बंद करेगी। पुलिस का दावा है एनएचएआइ से सिग्नल के पास ही दो यू-र्टन बनाएं जाएंगे, ऐसा होने पर लोगों को जाम से राहत मिलेगी।

जाम का हॉटस्पॉट है खजूरी चौक डीसीपी ट्रैफिक श्वेता चौहान ने कहा खजूरी चौक जाम का हाटस्पाट है। यहां चार तरफ का ट्रैफिक आकर मिलता है। यातायात पुलिस इस जाम को खत्म करवाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। खजूरी चौक से कुछ दूरी पर श्रीराम कालोनी के पास ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ है।