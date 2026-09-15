पंजाब में ड्रग्स पर केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले- अब भाजपा शासित राज्यों से हो रही 80% आपूर्ति
अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पंजाब में अब 80% ड्रग्स भाजपा शासित राज्यों से आ रही हैं, जबकि ...और पढ़ें
HighLights
केजरीवाल ने भाजपा पर ड्रग्स व्यापार रोकने में विफलता का आरोप लगाया।
पंजाब में 80% ड्रग्स अब भाजपा शासित राज्यों से आने का दावा।
पहले 80% ड्रग्स पाकिस्तान से आती थीं, पंजाब ने रोकीं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि पंजाब सरकार ने पाकिस्तान से राज्य में आने वाली 80 प्रतिशत ड्रग्स पर रोक लगा दी है, लेकिन अब अधिकांश आपूर्ति भाजपा शासित राज्यों से आ रही है।
केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट डालकर कहा, 'आज केवल 20 प्रतिशत ड्रग्स पाकिस्तान से आती हैं। 80 प्रतिशत ड्रग्स भाजपा शासित राज्यों- गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आ रही हैं। क्या भाजपा अपने ही राज्यों में ड्रग्स के व्यापार को रोकने में विफल रही है, या वह इसे रोकना ही नहीं चाहती? गुजरात में उनकी सरकार 30 वर्षों से सत्ता में है, और सबसे अधिक ड्रग्स का व्यापार वहीं होता है।'
2022 में ड्रग्स पाकिस्तान से आते थे: केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि जब 2022 में पंजाब में आप सरकार बनी, तब राज्य में आने वाली 80 प्रतिशत ड्रग्स पाकिस्तान से आ रही थीं। उन्होंने कहा, 'आप सरकार ने पाकिस्तान से ड्रग्स की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित की।'
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि ड्रग्स गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से भारत में प्रवेश करती हैं और कहा कि इस तरह की तस्करी को रोकना भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने भाजपा से पंजाब से 'सीखने' और अपने अन्य राज्यों में भी ड्रग्स को खत्म करने का आग्रह किया।