पत्नी के प्रेमी की हत्या करने गया था शख्स, गलत पहचान के चलते कर दी सहकर्मी की हत्या

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कल्याणपुरी इलाके में रविवार को दिनदहाड़े एक व्यक्ति ने सफाई कर्मचारी की चाकू से सात वार करके हत्या कर दी। सफाई कर्मचारी ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरोपित को उसपर जरा रहम नहीं आया। सड़क पर लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने सफाई कर्मचारी को नहीं बचाया। वह तमाशबीन बने रहे।

करीब दस मिनट तक कर्मचारी खून से लथपथ सड़क पर तड़पता रहा। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस को जांंच में पता चला कि आरोपित अपनी पत्नी के प्रेमी गुलशन की हत्या करने गया था, पहचान न होने के चलते उसके सहकर्मी की हत्या कर दी। अनिल और उसके सहकर्मी की शकल बहुत मिलती है।

अनिल अपने परिवार के साथ खोड़ा कॉलोनी में रहते थे। परिवार में माता-पिता, भाई व बहन है। अनिल की शादी नहीं हुई थी। निगम के लिए यमुनापार में कूड़ा उठाने वाली कंपनी मेट्रो वेस्ट में पिछले एक साल से सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। उनकी ड्यूटी कल्याणपुरी क्षेत्र में चल रही थी।

सहकर्मी गुलशन कूड़ा उठाने वाली गाड़ी चलाता था वह कूड़ा उठाते और उनका सहकर्मी गुलशन कूड़ा उठाने वाली गाड़ी चलाता था। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है अनिल रविवार सुबह 7:20 बजे कल्याणपुरी 16 ब्लाक में सड़क से कूड़ा उठाकर टिपर में भर रहे हैं। तभी पीले की रंग की टी-शर्ट पहने पैदल एक व्यक्ति आया।

उसने कमर के पीछे से बड़ा चाकू निकाला और अनिल के पास जाते ही वार करने शुरू कर दिए। गर्दन व पेट पर सात बार चाकू से वार किए। थप्पड़ व लात भी मारी। वारदात के बाद आरोपित बहुत ही आराम से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने ही घायल को एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वारदात से कुछ ही देर पहले सहकर्मी गाड़ी से उतरकर पैदल आगे चला गया था मृतक का सहकर्मी गुलशन एलबीएस अस्पताल में शवगृह पर मौजूद था। उसने मीडियाकर्मियों को बताया कि वारदात से कुछ देर पहले टिपर को सड़क किनारे खड़ा करके पैदल डलावघर पर कूड़ा देखने गया था। हादसे वाली जगह से कुछ दूर आगे की डलावघर है। उसने कहा कि लूट के लिए बदमाश ने अनिल की हत्या की है। वारदात के तीन घंटे के बाद पुलिस एलबीएस अस्पताल से गुलशन को अपने साथ थाने ले गई।