राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की अंतर्राज्यीय सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रगति हुई है।

बिहार से विभिन्न राज्यों के बीच परिचालन के लिए नई एसी एवं नाॅन-एसी डीलक्स बसें पटना पहुंचने लगी हैं। कुल 149 बसों में से 78 डीलक्स बसें फुलवारीशरीफ डिपो में पहुंच चुकी हैं।

शेष बसें इस माह के अंत तक आ जाने की उम्मीद है। इन आधुनिक बसों का संचालन मुख्य रूप से आगामी त्योहारी सीजन में शुरू होगा।

बिहार से यूपी, द‍िल्‍ली, झारखंड के रूटों पर होगा पर‍िचालन

हालांकि कुछ बसें वर्तमान में पटना-देवघर (श्रावणी मेला) रूट पर सेवा देने लगाई गई हैं। निगम के मुताबिक, यह बसें बिहार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच चलाई जाएंगी।