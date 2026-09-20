संदीप उर्फ काला जठेड़ी कस्टडी पैरोल पर तिहाड़ से आया बाहर, जुड़वां बेटियों के नामकरण समारोह में हुए शामिल

पीटीआई, नई दिल्ली। हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी आज तिहाड़ जेल से कस्टडी पैरोल पर बाहर आ गया। दिल्ली की द्वारका अदालत ने उन्हें अपनी जुड़वां बेटियों के नामकरण समारोह में शामिल होने की अनुमति दी थी। वह सुबह करीब 10-11 बजे से शाम 4-5 बजे तक पुलिस कस्टडी में अपने गांव स्थित घर पर परिवार के साथ रहेगे।

काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी को लेडी डॉन के नाम से जाना जाता हैं। उसने करीब तीन महीने पहले आईवीएफ प्रक्रिया से जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था। आज घर पर हवन-यज्ञ, नामकरण और अन्य धार्मिक रस्में आयोजित की गईं, जिनमें शामिल होने के लिए काला जठेड़ी को यह पैरोल मिली। इससे पहले भी उन्हें शादी और बेटियों के जन्म के समय कस्टडी पैरोल दी जा चुकी है।