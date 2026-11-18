जागरण संवाददाता, शाहदरा। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार थाना क्षेत्र के ज्वाला नगर में 40 साल पुराना मकान ढहने के मामले में पुलिस ने मकान मालिक सुरेंद्र के भाई बीर सिंह को गिरफ्तार किया है। इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई थी, जबकि चार लोग घायल हुए थे।

मृतकों की पहचान तीन वर्षीय देवांश और 35 वर्षीय पिंटू के रूप में हुई थी। पुलिस मामले में मकान ढहने के कारणों और लापरवाही के पहलुओं की जांच कर रही है। हादसे ने पिंटू के परिवार को ऐसा जख्म दिया है, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। पिंटू के घर में महज एक महीने पहले ही बेटे का जन्म हुआ था। परिवार में खुशियां आई थीं, लेकिन अभी नवजात का नामकरण तक नहीं हुआ था कि पिता की मौत की खबर पहुंच गई।

पेशे से किसान थे पिंटू‌ पिंटू पेशे से किसान थे। वह गांव से काम की तलाश में दिल्ली आए थे। उन्हें क्या पता था कि रोजी-रोटी की तलाश में जिस शहर में आए हैं, वहीं एक जर्जर मकान के मलबे में उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी।



पुलिस के अनुसार, 17 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे ज्वाला नगर की गली नंबर छह में पुराना मकान अचानक ढह गया था। मकान करीब 40 साल पुराना था। हादसे के समय उसमें कई लोग मौजूद थे। मकान गिरने से छह लोग मलबे में दब गए थे।