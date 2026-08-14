केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली AIIMS में भर्ती, एंजियोग्राफी के बाद आया हेल्थ अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को खराब स्वास्थ्य के चलते 13 अगस्त की शाम को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें घबराहट और अस्वस्थता के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

एम्स दिल्ली द्वारा जारी उनके स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उनके कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत अन्य टेस्ट हुए।

अब कैसी है उनकी तबीयत?

एम्स के अनुसार वर्तमान में उनकी हालत स्थिर है और वह एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती हैं। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

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