19 बार के वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक जोरावर ने चीन में रचा इतिहास, जंप रोप कप में 25 स्वर्ण समेत जीते 42 पदक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कुछ जीत केवल पदकों से नहीं आंकी जातीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष और सपनों को पूरा करने की कहानी होती हैं।

अंतरराष्ट्रीय जंप रोप खिलाड़ी, 19 बार गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड धारक और कोच जोरावर सिंह के लिए चीन के शीआन में मिली सफलता ऐसी ही उपलब्धि है। 2026 यूजेआर विश्व जंप रोप चैंपियनशिप एवं यूजेआर कप में उनकी अगुआई में आठ सदस्यीय भारतीय दल ने 25 स्वर्ण, 12 रजत और पांच कांस्य सहित कुल 42 पदक जीते।

जोरावर ने व्यक्तिगत रूप से छह स्वर्ण और दो रजत पदक हासिल किए। उनका सबसे खास प्रदर्शन ट्रिपल अंडर स्पर्धा में रहा, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने के साथ यूजेआर विश्व रिकार्ड भी बनाया। वर्ष 2016 में वह इस स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहकर पदक से चूक गए थे।