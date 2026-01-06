JNU में लगे आपत्तिजनक नारे, विश्वविद्यालय प्रशासन ने FIR दर्ज करने लिए पुलिस को लिखी चिट्ठी
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में 5 जनवरी की रात छात्रों ने विवादास्पद नारेबाजी की। यह कार्यक्रम 2020 की JNU हिंसा की बरसी पर शुरू हुआ था। सुप्री ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में एक बार फिर विवादास्पद नारेबाजी का मामला सामने आया है। 5 जनवरी की रात को सबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जो प्रारंभ में 2020 की JNU हिंसा की छठी बरसी मनाने के लिए था। बाद में इसमें नारेबाजी होने लगी। इस कार्यक्रम में करीब 30-35 छात्र शामिल थे। JNUSU से जुड़े छात्रों ने इसमें भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद माहौल बदल गया। छात्रों ने कथित तौर पर के खिलाफ आपत्तिजनक, उत्तेजक और भड़काऊ नारे लगाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, लोक व्यवस्था भंग करने की क्षमता वाला और JNU के आचार संहिता का उल्लंघन बताया।
संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की मांग
JNU के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने 6 जनवरी को वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस स्टेशन को पत्र लिखकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। पत्र में आदिति मिश्रा, गोपिका बाबू सहित नौ छात्रों के नाम शामिल हैं। सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद थे और स्थिति पर नजर रख रहे थे।
प्रशासन ने वीडियो के आधार पर गंभीर संज्ञान लिया है और आगे कार्रवाई की बात कही है। यह मामला राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है, जहां BJP इसे राष्ट्रविरोधी करार दे रही है, जबकि कुछ विपक्षी दल छात्रों के असंतोष के अधिकार की बात कर रहे हैं।
