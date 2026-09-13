JNU में फिर उमर खालिद पर संग्राम! गिरफ्तारी के 6 साल बाद ‘प्रिजनर नंबर 626710 इज प्रेजेंट’ की स्क्रीनिंग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पूर्व छात्र उमर खालिद को लेकर एक बार फिर छात्र राजनीति गरमाती नजर आई।

उनकी गिरफ्तारी के छह साल पूरे होने के अवसर पर रविवार रात छात्र संघ की ओर से डाक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित की गई। कार्यक्रम के लिए छात्र संघ ने पहले ही पोस्टर जारी किया था। डाक्यूमेंट्री का नाम ‘प्रिजनर नंबर 626710 इज प्रेजेंट’ रखा गया।

इस आयोजन को लेकर परिसर में उमर खालिद से जुड़े मुद्दों की चर्चा फिर तेज हो गई है। खास बात यह है कि अगस्त में भी उनकी किताब ‘फ्रैक्चरड कम्युनिटीज : आदिवासी हिस्ट्री एंड द पालिटिक्स आफ पावर’ पर परिचर्चा को लेकर विवाद हुआ था।