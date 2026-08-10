उमर खालिद की किताब पर संग्राम, JNU ऑडोटोरियम कैंसिल होने पर वेन्यू बदलकर 'फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज' पर चर्चा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जेएनयू में सभागार की बुकिंग रद होने के बाद भी छात्रों की ओर से पूर्व छात्र उमर खालिद की किताब पर प्रस्तावित परिचर्चा को रद नहीं किया गया।

सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) ने स्कूल आफ सोशल साइंसेज-2 (एसएसएस-2) भवन के बाहर वैकल्पिक स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया। दोपहर करीब तीन बजे शुरू हुई चर्चा में कई छात्र और शिक्षक शामिल हुए।

वेन्यू बदलकर की गई चर्चा

कार्यक्रम में खालिद की पुस्तक फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज : आदिवासी हिस्ट्री एंड द पालिटिक्स ऑफ पावर पर चर्चा की गई। छात्रसंघ के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यह परिचर्चा आयोजित की गई थी। इसके लिए पहले स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज-1 (एसएसएस-1) के सभागार की बुकिंग की गई थी।