यौन उत्पीड़न के आरोप में JNU से बर्खास्तगी पर कांग्रेस सांसद अकोइजाम बोले- मामला शुरू से राजनीतिक रहा है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बर्खास्त किए जाने के मामले पर कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम ने प्रतिक्रिया दी है।

दिल्ली पुलिस के समन पर जांच में शामिल होने पहुंचे सांसद ने कहा कि वह जांच में सहयोग करने आए हैं और कानून को अपना काम करने देना चाहिए।

‘पुलिस के समन पर जांच में सहयोग करने आया हूं’

अकोइजाम ने कहा कि वह यहां रहे और काम किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पूरी तरह अपनापन महसूस नहीं होता। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था, इसलिए वह सहयोग करने आए हैं।