JNU के बाद अब DU में भी छेड़छाड़ का मामला, DSJ के ओएसडी पर छात्रा का गंभीर आरोप; जांच कमेटी गठित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जेएनयू में छात्राओं से जुड़े विवादों के बीच अब डीयू के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म (डीएसजे) में भी एक छात्रा ने संस्थान के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) डॉ. संजय वर्मा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

छात्रा ने इस संबंध में कुलगुरु को ईमेल पर पत्र भी लिखा है। छात्रा ने ओएसडी पर छात्राओं के कपड़ों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने, बाॅडी शेमिंग और जातिगत आधार पर अंक देने में भेदभाव करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की है।

मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो अपनी रिपोर्ट कुलगुरु को सौंपेगी। ओएसडी बोले, आरोपों में सच्चाई नहीं डॉ. संजय वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कुछ विद्यार्थी कक्षाओं में मनमाने तरीके से आते-जाते थे और समय का पालन नहीं करते थे। सख्ती बरतने के कारण कुछ छात्र बाहरी लोगों के प्रभाव में आकर गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपना पक्ष कुलगुरु के सामने रखेंगे। वह निर्दोष हैं। वहीं, डीयू के प्रोक्टर मनोज सिंह ने कहा कि मामले की जांच चल रही है।