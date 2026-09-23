JNU में अब GPS वाले ई-रिक्शा की सेवा शुरू, छात्राओं की सुरक्षा पर खास जोर

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के बड़े परिसर में अब छात्र-छात्राओं को आवाजाही के लिए सस्ती और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलने जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फर्स्ट और लास्ट मील कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए जीपीएस से लैस ई-रिक्शा सेवा शुरू करने की तैयारी की है। खास बात यह है कि सेवा में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

हर ई-रिक्शा की होगी जीपीएस से निगरानी प्रस्तावित सेवा में शामिल प्रत्येक ई-रिक्शा में इन-बिल्ट जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इससे वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी। किसी भी आपात स्थिति में वाहन की लोकेशन की जानकारी हासिल करना आसान होगा। ई-रिक्शा में फर्स्ट एड बाक्स और अग्निशामक यंत्र भी रखना अनिवार्य किया गया है।

यात्रियों के दुर्घटना और थर्ड पार्टी बीमा की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी। वाहन में चालक का नाम, लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर, वाहन पंजीकरण संख्या, फिटनेस, परमिट, रूट नंबर, बैठने की क्षमता और निर्धारित गति सीमा की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

बिना पुलिस सत्यापन चालक नहीं चला सकेगा ई-रिक्शा छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ई-रिक्शा चालकों का पुलिस सत्यापन जरूरी किया गया है। सत्यापन के बिना किसी चालक को सेवा में लगाने की अनुमति नहीं होगी। संचालक एजेंसी को प्रत्येक चालक की पृष्ठभूमि की जांच कर उसकी रिपोर्ट जेएनयू के नामित अधिकारी को सौंपनी होगी। चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और फोटो पहचान पत्र होना जरूरी होगा। उन्हें निर्धारित यूनिफार्म और बैज भी पहनना होगा।