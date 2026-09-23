दिल्ली: अचानक हुआ फ्रिज के कंप्रेसर में धमाका, परिवार बचा पर पालतू कुत्ते की मौत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। रघुवरपुरा इलाके में बुधवार दोपहर फ्रीज के कंप्रेसर में धमाका होने से आग लग गई। धमाके के बाद आग घर में आग लग गई। परिवार के तीन सदस्यों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। आग से घर में मौजूद पालतू कुत्ते की मौत हो गई। गांधी नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 3:36 बजे गली नंबर-2, दुर्गा मंदिर के पास आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम शुरू किया।