निष्कासन रद होने पर JNU के छात्रों ने तोड़ी भूख हड़ताल, हॉस्टल और स्कॉलरशिप पर भी बनी बात

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) प्रशासन के छात्र पदाधिकारियों का निष्कासन रद करने और प्राथमिकी वापस लेने पर सहमत होने के बाद छात्रसंघ ने 17 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है।

प्रशासन ने प्रॉक्टोरियल जांच वापस लेने समेत 14 अन्य मांगों पर सहमति जताई है। पांच छात्रसंघ पदाधिकारियों का निष्कासन भी तत्काल प्रभाव से रद कर दिया गया है। छात्रसंघ ने इसे छात्रों की एकजुटता की जीत बताया है। हालांकि, उसने स्पष्ट किया कि मांगों पर अमल होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

एक अक्टूबर 2026 को हुई विश्वविद्यालय आम सभा की बैठक के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई थी। आंदोलन के दौरान छात्रसंघ ने छात्र प्रतिनिधियों के निष्कासन, विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई, छात्रावासों की सुविधाओं और दाखिला प्रक्रिया समेत कई मुद्दे उठाए थे।