नेहा बोरा पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, आज SEM कोर्ट में भरना होगा बॉन्ड; हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अब दिल्ली पुलिस ने जेएनयू की आईशा अध्यक्ष नेहा बोरा पर दिल्ली पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

आज नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने 1 बजे तक मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। वहां इनसे एक साल तक शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरवाया जायेगा।

इसके बाद उन्हें सशर्त जमानत दी जाएगी। इसे एक जमानती लेकर आने को कहा गया है। 10 हजार के निजी मुचलके पर इसे जमानत दी जाएगी।

जमानती को भी भरना होगा बॉन्ड

पुलिस के अनुसार, जमानती को भी बॉन्ड भरना होता है। वह बॉन्ड में बताएगा कि वह इसे शांति बनाए रखने के लिए हमेशा समझाते रहेंगे। कल हाई कोर्ट से बोरा की याचिका रद होने पर आज वह बॉन्ड भरने जाने से पहले प्रेसवार्ता भी करने की कोशिश कर रही है।