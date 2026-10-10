नवरात्रि में झंडेवालान मंदिर के आसपास यातायात रहेगा प्रभावित, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नवरात्रि के दौरान झंडेवालान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए रानी झांसी रोड और आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रह सकता है।

दिल्ली यातायात पुलिस ने 10 से 20 अक्टूबर तक वाहन चालकों को रानी झांसी रोड का इस्तेमाल करने से बचने और वैकल्पिक मार्गों से आवागमन करने की सलाह दी है।

यातायात पुलिस के अनुसार, मंदिर के आसपास पैदल श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से जाम की स्थिति बन सकती है। ऐसे में नई दिल्ली से करोल बाग जाने वाले वाहन चालक पंचकुइयां मार्ग और बग्गा होकर जा सकते हैं।

इन रास्तों से जाने की सलाह

तीस हजारी से वंदे मातरम मार्ग और करोल बाग की ओर जाने वाले वाहन चालकों को न्यू रोहतक रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वहीं, नई दिल्ली से आइएसबीटी जाने वाले वाहन चालक मिंटो रोड और राजघाट होकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।