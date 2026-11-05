कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए जवाद अहमद ने मांगी अंतरिम जमानत, दिल्ली HC ने ED को जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली अल-फलाह ट्रस्ट के ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी की 7 दिन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। पत्नी का टेस्ट 8 नवंबर और कीमोथेरेपी 10 नवंबर को है। ईडी ने याचिका का विरोध किया है। खबर को अपडेट किया जा रहा है-