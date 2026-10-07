दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध हालात में मौत, कारपेंटर वर्कशॉप में लगी गोली, बेटा बोला- हत्या हुई

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी पूर्वी जिले के जसोला इलाके में बुधवार को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से 59 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर एहतेशामुद्दीन आजमी की मौत हो गई। वह बी-114 फ्लैट में घायल हालत में मिले थे।

सूचना पर सरिता विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से एक पिस्टल, दो कारतूस और एक चला हुआ कारतूस बरामद हुआ है। स्वजन ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया है। जबकि बड़े बेटे जैद ने हत्या की आशंका जताई।

ऐसे में पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। क्राइम व फोरेंसिक टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गोली किस परिस्थिति में चली।

बड़े बेटे ने जताई हत्या की आशंका मृतक के बड़े बेटे जैद के मुताबिक घटना जसोला के सरकारी स्कूल के पास स्थित अशरफ नामक एक कारपेंटर के वर्कशॉप पर हुई, जहां उनके पिता अक्सर मॉर्निंग वॉक के बाद कुछ देर रुकते थे। जैद जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में बीबीए के छात्र हैं।

परिवार में छोटा भाई और मां हैं। एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। जैद ने बताया कि उन्हें दोपहर 2:50 बजे उनके पिता के पार्टनर फहीम अब्बासी का फोन आया था। फहीम ने जैद को बताया कि उनके पिता ने खुद को गोली मार ली है।

जैद ने यह भी स्पष्ट किया कि फहीम अब्बासी उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्हें किसी और से यह जानकारी मिली थी। खबर मिलने के बाद फहीम अब्बासी जैतपुर से जसोला स्थित अशरफ के वर्कशॉप पहुंचे थे।