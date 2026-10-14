दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ SC और HC में याचिका दायर, जंतर-मंतर की जगह दूरस्थ स्थान तय करने पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के तौर पर हटाने के 11 अक्टूबर के दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है।

बुधवार को दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक याचिकाएं दायर की गईं। एक तरफ जहां इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी एक लंबित याचिका पर अर्जी दायर कर पुलिस के 11 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है।