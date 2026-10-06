जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली 17 छात्रों और पत्रकारों को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर से गिरफ्तार किए गए 17 छात्रों और फ्रीलांस पत्रकारों को पटियाला हाउस की मजिस्ट्रेट ने सोमवार रात जमानत दे दी।

पुलिस ने सभी आरोपितों को अदालत के समक्ष पेश किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेष कुमार ने चार अलग-अलग आदेश पारित करते हुए सभी आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस की मांग

दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से सभी आरोपियों को दो हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आरोपितों पर लगे आरोप गंभीर हैं और इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है।