जामिया में तनाव: कांग्रेसी सांसदों पर छात्रों को भड़काने का आरोप, आज दर्ज होगी एफआईआर

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखे जाने से परिसर में तनाव बढ़ गया है।

दीवारों पर ‘फ्री कश्मीर’, ‘फ्री शरजील इमाम’ और सेना को लेकर आपत्तिजनक नारे लिखे पाए गए थे। इसकी कड़ी निंदा करते हुए विश्वविद्यालय ने नए सिरे से पेंट करा दिए। लेकिन, शनिवार को छात्रों व सुरक्षा गार्डों के बीच झड़प ने फिर से टेंशन बढ़ा दी है।

पुलिस शुरू कर सकती है कानूनी कार्रवाई कांग्रेसी सांसदों इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी पर जबरन परिसर में घुसने व छात्रों को भड़काकर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने जामिया नगर थाने में शिकायत दी है।