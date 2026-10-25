सुपौल में रूह कंपाने वाली वारदात! पति ने पत्नी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया, आग की लपटों में भागती रही दामिनी; मौत

संवाद सूत्र, सुपौल। मोबाइल फोन पर उपजे प्रेम प्रसंग के बाद सात फेरे लेकर ससुराल पहुंची एक नवविवाहिता का वैवाहिक जीवन महज नौ महीने में ही खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। दिल दहला देने वाली इस वारदात में पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल उड़ेलकर जिंदा जला दिया। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुपौल उप शाखा नहर स्थित लालमनपट्टी गांव के समीप घटी। धधकती आग की लपटों के बीच जान बचाने के लिए युवती करीब आधा किलोमीटर तक बदहवास दौड़ती रही।

स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उसे गंभीर हालत में सुपौल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। घटना की खबर मिलते ही भपटियाही और रतनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फरार पति की गिरफ्तारी के लिए सघन जांच शुरू कर दी है।

मोबाइल पर हुई थी बातचीत, प्यार के बाद हुई थी शादी सुपौल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते हुए मृतका ने पुलिस और डॉक्टरों के समक्ष अपना दर्दनाक बयान दर्ज कराया। मृतका की पहचान मुजफ्फरपुर जिला निवासी दामिनी देवी के रूप में हुई है। उसने अपने पिता का नाम राजकुमार मंडल और भाई का नाम कुणाल कुमार बताया।

दामिनी ने बताया कि सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र अंतर्गत लोकहा पंचायत के वार्ड नंबर 3 निवासी संजीव कुमार साह से उसका संपर्क मोबाइल फोन के जरिए हुआ था। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं और यह बातचीत गहरे प्रेम प्रसंग में बदल गई। इसके बाद करीब 9 माह पूर्व दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद दामिनी ससुराल भी आई थी, लेकिन ससुराल के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताड़ित कर ससुराल में रहने नहीं दिया, जिसके बाद वह मुजफ्फरपुर स्थित अपने मायके में रहने लगी थी।

मायके से बुलाकर दिनभर घुमाया, फिर नहर किनारे लगा दी आग दामिनी ने रोते हुए बताया कि 24 अक्टूबर को उसके पति संजीव कुमार साह ने मुजफ्फरपुर फोन कर उसे मिलने के लिए बुलाया। पति की बातों पर भरोसा कर वह आ गई, जिसके बाद संजीव उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर दिनभर इधर-उधर घुमाता रहा। शाम ढलते ही वह उसे रतनपुर थाना क्षेत्र के लालमनपट्टी गांव के पास उप शाखा नहर की सुनसान पटरी पर ले गया।

वहां पहुंचते ही संजीव ने अचानक बोतल से पेट्रोल निकाला और दामिनी के ऊपर उड़ेल दिया। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाती, संजीव ने माचिस जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही दामिनी चीखने लगी, लेकिन पति बचाने के बजाय उसका मोबाइल फोन और सारा सामान छीनकर बाइक से मौके से फरार हो गया।

आग से लिपटी 500 मीटर तक भागी, अस्पताल में तोड़ा दम शरीर में आग लगने के बाद दामिनी बदहवास होकर नहर की पटरी से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित ग्रामीण बस्ती की ओर दौड़ी। आग का गोला बनी युवती को चिल्लाते हुए अपनी ओर आते देख ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह आग पर काबू पाया और तुरंत डायल 112 को सूचना देकर उसे सुपौल सदर अस्पताल भिजवाया।