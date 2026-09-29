जामिया मिल्लिया में हॉस्टल के सवाल पर कार्रवाई: PhD छात्र 5 दिन के लिए निलंबित, AISA ने खोला मोर्चा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रावास से जुड़ी मांगों को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक पीएचडी छात्र को पांच दिन के लिए निलंबित कर दिया है। छात्र को 28 सितंबर से दो अक्टूबर तक परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है।

इस मामले पर आइसा ने विरोध जताते हुए निलंबन तत्काल वापस लेने की मांग की है। आरोप है कि विश्वविद्यालय के मुख्य प्राक्टर की ओर से छात्र को जारी नोटिस में 28 सितंबर को कैंटीन में हुई सभा में हिस्सा लेने और भ्रामक जानकारी के प्रचार की बात कही गई है।

पुस्तकालयों में शिक्षण एवं शोध कार्य प्रभावित नोटिस में कहा गया है कि सभा से आसपास की कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों में शिक्षण एवं शोध कार्य प्रभावित हुआ। आइसा का कहना है कि छात्र ने महिला छात्रावासों से जुड़े मुद्दों, आवास, रहने की स्थिति और भोजन की गुणवत्ता को लेकर आवाज उठाई थी।