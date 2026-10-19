जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर मचा हड़कंप, अंडरगारमेंट में कुछ छिपाकर भाग रहा NRI; CISF ने दबोचा
जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान एक यात्री के अंडरगारमेंट में संदिग्ध पदार्थ मिला। सीआईएसएफ जवानों ने ...और पढ़ें
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जामा मस्जिद मेट्रो पर संदिग्ध वस्तु के साथ यात्री पकड़ा।
यात्री ने भागने की कोशिश की, CISF ने तुरंत पकड़ा।
अंडरगारमेंट में छिपा था अज्ञात अर्ध-ठोस पदार्थ।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान XBIS (X-ray Baggage Inspection System) मशीन में संदिग्ध वस्तु नजर आने के बाद एक यात्री भागने की कोशिश करने लगा।
सतर्क CISF जवानों ने उसका पीछा कर निकास गेट के पास उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके अंडरगारमेंट में अज्ञात पदार्थ छिपा मिला।
CISF’s Swift Response: Suspicious Person Apprehended While Attempting to Escape at Metro Station! Alert CISF personnel at Jama Masjid Metro Station of DMRC sprang into action when a passenger attempted to flee after a suspicious, dense object appeared on the XBIS screen during baggage screening. Demonstrating quick reflexes and effective coordination, CISF personnel immediately pursued and apprehended the fleeing passenger near the exit gate. Further examination of his belongings revealed an unidentified semi-solid substance concealed in a stitched portion of his undergarment. The passenger, who claimed to be an NRI residing in Kuala Lumpur, along with his belongings, was handed over to the police for further investigation. The swift action and alertness of CISF personnel highlight their prompt response and commitment to ensuring metro security. #CISF #MetroSecurity #Vigilance #QuickResponse @HMOIndia @PIB_India @CISF_Delhimetro— CISF (@CISFHQrs) October 19, 2026
XBIS स्क्रीन पर संदिग्ध वस्तु दिखी, यात्री भागा
DMRC के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान CISF कर्मियों ने XBIS स्क्रीन पर संदिग्ध वस्तु देखी। इसके बाद यात्री ने वहां से भागने की कोशिश की।
CISF कर्मियों ने तत्काल उसका पीछा किया और निकास गेट के पास उसे पकड़ लिया।
अंडरगारमेंट के सिले हिस्से में मिला पदार्थ
यात्री के सामान की आगे जांच की गई तो उसके अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में छिपा अज्ञात पदार्थ मिला। यात्री ने खुद को कुआलालंपुर में रहने वाला NRI बताया।
CISF ने यात्री और उसके सामान को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया है।
CISF की सतर्कता से समय रहते पकड़ा गया यात्री
मेट्रो स्टेशन पर हुई इस कार्रवाई में CISF कर्मियों ने संदिग्ध वस्तु नजर आने के बाद तत्काल प्रतिक्रिया दी। यात्री के भागने की कोशिश के बावजूद जवानों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया।
CISF की ओर से की गई इस कार्रवाई को मेट्रो सुरक्षा के दौरान जवानों की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया के तौर पर बताया गया है।
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