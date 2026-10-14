जाफराबाद रेस्तरां में भीषण आग, लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जाफराबाद इलाके में उधम फिश पाइंट नाम के रेस्तरां में आग लग गई। आग लगने से रेस्तरां में आए कई लोग व कर्मचारी फंस गए।

जान बचाने के लिए करीब दस लोग पहली मंजिल से सड़क पर कूद गए। इसमें तीन महिलाएं भी शामिल है। गिरने की वजह से उन्हें मामूली चोट आई है।

रेस्तरां में निकासी द्वार नहीं है। दमकल की पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जाफराबाद रोड पर एक मंजिला मकान में उधम फिश पाइंट रेस्तरां बना है। मंगलवार रात इसमें आग लग गईं।

आग इतनी तेजी से फैली की लोगों को बाहर भागने का रास्ता नहीं मिला। लोग व कर्मचारी पहली मंजिल से नीचे कूद गए।

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