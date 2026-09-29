युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का था इरादा, ISIS वाइस ऑफ हिंद मॉड्यूल केस में 4 दोषियों को सजा; 3 को 6 साल की जेल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष एनआईए की अदालत ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के वाइस ऑफ हिंद माॅड्यूल से जुड़े आतंकी साजिश मामले में चार दोषियों को सजा सुनाई है।

चारों ने आरोप तय होने के दौरान करीब पांच साल हिरासत में रहने के बाद अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने उमर निसार उर्फ कासिम खुरासानी, रमीज अहमद लोन और तनवीर अहमद भट को छह-छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं, अफशान परवेज जराबी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई।

मामला 2021 में किया गया था दर्ज एनआईए ने आठ आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र और चार पूरक आरोपपत्र दाखिल किए थे। चार आरोपितों के दोष स्वीकार करने के बाद उनके खिलाफ सुनवाई पूरी हो गई है, जबकि मामले में बाकी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा।

अदालत ने उमर निसार पर 36 हजार रुपये, रमीज अहमद लोन पर 31 हजार, तनवीर अहमद भट पर 23 हजार और अफशान परवेज जराबी पर नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एनआईए के अनुसार, मामला 2021 में दर्ज किया गया था।

बना रहे थे ऑनलाइन नेटवर्क जांच में सामने आया कि आईएसआईएस से जुड़े लोगों ने भारत में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने, संगठन में भर्ती करने और हिंसक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन नेटवर्क तैयार किया था। इसके जरिए भारत केंद्रित आईएसआईएस प्रचार पत्रिका सावत-अल-हिंद (वाइस ऑफ हिंद) की सामग्री तैयार और प्रसारित की जाती थी।

युवाओं को उकसाने का लगा आरोप जांच एजेंसी के मुताबिक, उमर निसार टेलीग्राम और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए आईएसआईएस की सामग्री के प्रसार व युवाओं के कट्टरपंथीकरण और भर्ती में शामिल था। रमीज लोन और तनवीर भट पर आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार करने और युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए प्रेरित करने का आरोप था। अफशान परवेज जराबी वाइस ऑफ हिंद के लिए लेखों के प्रकाशन और उन्हें टेलीग्राम चैनलों के जरिए प्रसारित करने में शामिल पाया गया।