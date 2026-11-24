राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग वर्ष 2030 तक 130 अरब डालर का कारोबार हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में 60 से 70 अरब डॉलर के आकार वाला यह उद्योग 2047 तक 400 अरब डालर तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा रखता है। सोमवार को यशोभूमि में सीपीएचआई इंडिया 2026 के उद्घाटन अवसर पर उद्योग विशेषज्ञों ने यह उम्मीद जताई।

चिकित्सा उपकरणों का घरेलू विनिर्माण बढ़ा इनफार्मा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का फार्मा कारोबार 5.08 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र ने औसतन 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। चिकित्सा उपकरणों का घरेलू विनिर्माण भी 2019-20 के 28 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 41,500 करोड़ रुपये हो गया है।