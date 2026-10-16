दिल्ली में 47 लाख वोटरों के नाम कटने पर INDIA ब्लॉक का बड़ा एलान, 23 अक्टूबर से गली-माेहल्लों में चलेगा अभियान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में SIRके तहत मतदाता सूची से नाम काटे जाने के विरोध में इंडिया ब्लॉक के राज्य स्तरीय घटक दलों की बैठक शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई।

बैठक में 23 अक्टूबर को मोहल्लों, बस्तियों और गांवों में विरोध कार्यक्रम आयोजित करने तथा एक नवंबर की रैली को सफल बनाने पर सहमति बनी। इसके लिए पोस्टर, पर्चे और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक सप्ताह तक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।



बैठक में सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई (एमएल), आरएसपी, फारवर्ड ब्लॉक और राजद के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव अनिल भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी आइएनडीआइए गठबंधन का हिस्सा नहीं है।

गठबंधन में किसी अन्य दल को शामिल करने का फैसला कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सहयोगी दलों की सहमति से करेगा।



बैठक में नेताओं ने आरोप लगाया कि SIRके तहत दिल्ली में करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए और 33 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए।