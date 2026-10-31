दिल्ली में 1 नवंबर को विपक्ष की महारैली, 10 लाख लोगों को लाने के लिए सैकड़ों बसों का इंतजाम; 20 समितियां जुटीं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मैदान में एक नवंबर को होने वाली आइएनडीआइए गठबंधन की रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली के सुचारु आयोजन के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 20 समितियों का गठन किया है। इन समितियों को आवास, मंच और आयोजन स्थल की व्यवस्था, साफ-सफाई से लेकर इंटरनेट मीडिया तक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सैकड़ों बसों की व्यवस्था भी की जा रही कांग्रेस के अनुसार, यह रैली मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में अनियमितताओं के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित की जा रही है। पार्टी का दावा है कि दिल्ली और दूसरे राज्यों से करीब 10 लाख लोग रैली में शामिल हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं को रामलीला मैदान तक लाने के लिए सैकड़ों बसों की व्यवस्था भी की जा रही है।

बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल किया यादव ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला प्रभारी अलग-अलग जिलों में बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों के जरिये बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल होने के लिए लामबंद किया जा रहा है।