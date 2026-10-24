'कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, विवादित पोस्टर वालों पर हो एक्शन'; फ्री कश्मीर के नारों पर भड़के इमरान मसूद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर-7 के पास से हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया सामने आई है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वहां 'फ्री कश्मीर' के लिए कोई नारा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि एक भी नारा नहीं लगा।

नारों की कड़ी निंदा की

इमरान मसूद ने कहा, 'मैं सबके सामने खड़ा हुआ और ऐसे नारों की कड़ी निंदा की, और कहा कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगाने वाले लोग मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और उनका इससे कोई लेना-देना नहीं था।'