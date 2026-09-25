दौड़ के बाद न तो पसीना, न ही चेहरे पर थकान; दिल्ली पुलिस भर्ती में पकड़ा गया मुन्नाभाई

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वजीराबाद स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में चल रही कांस्टेबल पद की शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षा (पीईएमटी) में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है।

एक अभ्यर्थी ने शारीरिक परीक्षा पास कराने के लिए अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में शामिल करा दिया। शारीरिक गतिविधियों के बाद कद और सीने की माप के समय असली अभ्यर्थी को संदिग्ध हालत में पकड़ लिया गया।

आरोपी की पहचान सोनिपत स्थित डाकघर सिलाना निवासी 19 वर्षीय अक्षत के रूप में हुई है। सोनिया विहार थाना ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शारीरिक परीक्षा में दूसरे को उतारा दौड़ के बाद अक्षत के शरीर पर न तो पसीना था और न ही धूल के निशान। वहां मौजूद अन्य अभ्यर्थियों ने भी उसकी पहचान पर सवाल उठाते हुए बताया कि शारीरिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति अक्षत नहीं था।

इसके बाद अधिकारियों ने उससे लगातार पूछताछ की अक्षत ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसके भाई ने उसकी शारीरिक परीक्षा देने के लिए एक अन्य व्यक्ति की व्यवस्था की थी। वह व्यक्ति फर्जी प्रवेश पत्र का इस्तेमाल कर परीक्षा स्थल में दाखिल हुआ और अक्षत की जगह शारीरिक दक्षता परीक्षा दी।