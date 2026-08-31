मौसम विभाग सुधारेगा अपने अलर्ट, जनता बताएगी कितनी पड़ रही गर्मी; लू की चेतावनियों के लिए सर्वे शुरू

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) अपने मौसम पूर्वानुमानों और चेतावनी (अलर्ट) की सटीकता को जमीनी हकीकत के और करीब लाने के लिए अब आम जनता और विशेषज्ञों से सीधे फीडबैक ले रहा है।

इसके निमित्त विभाग विशेष आनलाइन सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वेखण के जरिए लू से जुड़े अलर्ट और उनके प्रभावों पर प्रतिक्रिया मांगी जा रही है।

क्या है मौसम विभाग की योजना

IMD की मंशा सिर्फ तापमान का आंकड़ा जारी करने तक सीमित रहने की नहीं है, बल्कि वह समझना चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए ''येलो'', ''आरेंज'' और ''रेड'' अलर्ट का असर जमीन पर कितना सटीक बैठता है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य चेतावनी प्रणाली को और अधिक व्यावहारिक, सटीक एवं जन-उपयोगी बनाना है।