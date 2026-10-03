IIT दिल्ली के छात्रों ने ली नमो भारत ट्रेन की जानकारी, सराय काले खां स्टेशन पर समझी मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी
भारत सरकार के 'रिफार्म उत्सव' पहल के तहत, आईआईटी दिल्ली और अन्य संस्थानों के छात्रों को सराय काले खां नमो ...और पढ़ें
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आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने नमो भारत ट्रेन की जानकारी ली।
'रिफार्म उत्सव' पहल के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया।
मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और महिला कर्मचारियों की भूमिका बताई गई।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी सरकार के 12 वर्षों में हुए बदलाव के उपलक्ष्य में भारत सरकार की रिफार्म उत्सव पहल के तहत नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण, संस्थागत सुधारों और जनकल्याण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनकारी उपायों से जनता को परिचित कराया जा रहा है।
इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पर आइआइटी दिल्ली और अन्य संस्थानों के छात्रों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। उन्हें इसके माध्यम से नमो भारत ट्रेन के बारे में जानकारी दी गई।
मल्टीमॉडल के कनेक्टिविटी के बारे में दी जानकारी
छात्रों को नमो भारत प्रणाली के परिचालन, इसकी प्रमुख विशेषताओं, इसके सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा प्रोटोकाल और आवश्यक यात्रा दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई।
उन्होंने सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी ली। उन्हें यह भी बताया गया कि किस प्रकार महिलाएं ट्रेन आपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक संभाल रही हैं।
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