बाढ़, प्रदूषण और ट्रैफिक पर पहले से होगी नजर, IIT दिल्ली के स्टार्टअप ने बनाया शहर का 4D डिजिटल ट्विन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शहर में भारी बारिश के बाद जलभराव होने का इंतजार किए बिना यह पता लगाया जा सकेगा कि किन इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इसी तरह जमीन के धीरे-धीरे धंसने, यातायात के दबाव और प्रदूषण में बदलाव की भी निगरानी एक ही प्लेटफार्म से की जा सकेगी।

आइआइटी दिल्ली के एफआइटीटी में इनक्यूबेटेड जियोस्पेशियल एआइ स्टार्टअप अर्थसेंस लैब्स ने भारतीय शहरों के लिए जियोट्विन नाम से 4-डी डिजिटल ट्विन प्लेटफार्म तैयार किया है। यह तकनीक किसी शहर की डिजिटल प्रतिकृति तैयार कर उसमें लगातार होने वाले बदलावों को रिकार्ड करेगी और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर संभावित जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगी। प्लेटफार्म में शहरी बाढ़ का पूर्वानुमान, भूमि धंसाव की निगरानी, भूस्खलन मानचित्रण, यातायात और प्रदूषण निगरानी जैसी सुविधाएं एक साथ जोड़ी गई हैं।

इसके लिए ड्रोन और हवाई लिडार सर्वे, उपग्रह तस्वीरों, इनसार सैटेलाइट माप, मौसम व वर्षा के पूर्वानुमान, यातायात फीड और जमीन पर लगे आइओटी सेंसर से मिलने वाले आंकड़ों को एक ही माडल में जोड़ा जाएगा। यानी शहर के अलग-अलग विभागों और प्रणालियों से आने वाले डाटा को एक साथ देखकर शहरी प्रशासन को निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

बारिश से पहले बाढ़ के जोखिम का आकलन जियोट्विन में मौसम और वर्षा से जुड़े पूर्वानुमान के साथ शहर की भौगोलिक और जमीनी जानकारी को जोड़ने की व्यवस्था है। इससे शहरी बाढ़ के जोखिम का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिल सकती है।

वहीं इनसार आधारित माप के जरिये भूमि के धंसाव पर नजर रखी जा सकेगी। स्टार्टअप के अनुसार, इसका उद्देश्य अलग-अलग समस्याओं के लिए अलग-अलग तकनीक इस्तेमाल करने के बजाय शहर से जुड़े प्रमुख जोखिमों को एकीकृत प्रणाली में समझना है।

नगर निकाय अपने पास रख सकेंगे डाटा प्लेटफार्म की एक अहम विशेषता इसका सावरेन स्वरूप है। नगर निकाय और अन्य संस्थान अपने डाटा का स्वामित्व अपने पास रख सकेंगे। जरूरत पड़ने पर जियोट्विन को संस्थान के अपने परिसर में ही संचालित किया जा सकेगा।