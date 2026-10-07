IIIT दिल्ली के छात्र को मिला 1.22 करोड़ का सालाना पैकेज, 91.42% छात्रों का हुआ प्लेसमेंट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT-दिल्ली) के छात्रों के लिए इस साल का कैंपस प्लेसमेंट बेहतर अवसरों वाला रहा। संस्थान के एक बीटेक छात्र को 1.22 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना पैकेज मिला है।

वहीं, विदेशी कंपनी की ओर से भी छात्र को 48.65 लाख रुपये का अधिकतम पैकेज ऑफर किया गया। इस वर्ष संस्थान के कैंपस प्लेसमेंट में कुल 200 कंपनियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल प्लेसमेंट प्रतिशत 91.42 रहा।