IIIT दिल्ली में PhD एडमिशन शुरू, हर महीने मिलेगी 60 हजार रुपये फेलोशिप; 15 नवंबर तक करें अप्लाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (III)-दिल्ली ने शीतकालीन सत्र 2026 के लिए पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

शोध के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी 15 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थान की ओर से इस बार छह विषयों में पीएचडी करने का अवसर दिया जा रहा है।

इनमें कंप्यूटेशनल बायोलाजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमन-सेंटर्ड डिजाइन, गणित तथा सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शामिल हैं। प्रत्येक विषय के लिए पात्रता मानदंड और आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

छह विषयों में पीएचडी करने का अवसर

पीएचडी के पूर्णकालिक शोधार्थियों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। पात्र शोधार्थियों को प्रतिमाह 60 हजार रुपये की फेलोशिप मिलेगी। इसके अतिरिक्त लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने और शोध से जुड़े अन्य खर्चों के लिए भी सहायता का प्रावधान है।

शोधार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध का अनुभव प्राप्त करने के लिए विदेश की प्रयोगशालाओं में दो सप्ताह तक के दौरे हेतु 1.5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। वहीं, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए 2.5 लाख रुपये का प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा।