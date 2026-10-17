दिल्ली के बच्चों को बड़ी सौगात, 3 महीने में खुलेंगे 7 नए थीम पार्क; ऑक्टोपस और गरुड़ थीम होगी खास

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बच्चों को खेलकूद के साथ सीखने का अवसर देने के लिए विकसित किए जा रहे सात थीम नवंबर से जनवरी में चरणबद्ध तरीके से खुल सकते हैं।

एमसीडी इसकी तैयारी में जुटी है। अमृत योजना के तहत तैयार हुए इन पार्कों को खास तौर पर छोटे बच्चों के मनोरंजन और खेलकूद को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। जिसमें ऑक्टोपस, गरुड़, मक्खी, समुद्री जीव जैसी थीम पर तैयार किया गया है।

सात थीम पार्क चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया करोल बाग के अजमल खां पार्क के एक हिस्से को ऑक्टोपस थीम पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेटर कैलाश-दो के एम ब्लाक पार्क में गरुड़ की थीम होगी।