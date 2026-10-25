दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक जांच में फर्जी पहचान का खुलासा, कनाडा जा रही महिला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन जांच के दौरान फर्जी पहचान और पासपोर्ट के इस्तेमाल का मामला सामने आया है।

बायोमेट्रिक जांच में पहचान उजागर होने के बाद कनाडा जा रही एक महिला को पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान प्रीति ग्रेवाल के रूप में हुई है। वह टोरंटो जाने के लिए एयर कनाडा की उड़ान संख्या एसी-043 पकड़ने पहुंची थी।