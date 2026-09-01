दिल्ली एयरपोर्ट पर आज से बड़ा बदलाव, बोर्डिंग पास पर स्टांप लगवाने की जरूरत खत्म; डिजिटल हुआ पूरा प्रोसेस

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत ही काम की खबर सामने आई है। अब एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की प्रक्रिया को काफी आसान, तेज और डिजिटल बना दिया गया है।

सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया अगर आप अक्सर फ्लाइट से विदेश सफर करते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान बोर्डिंग पास पर मुहर या स्टाम्प लगवाने के लिए कितनी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। कई बार इस कागजी प्रक्रिया और स्टैम्पिंग के चक्कर में काफी वक्त बर्बाद होता था। लेकिन अब इस सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है।